Претендент на пост президента США Рамасвами назвал Китай главной угрозой

По его мнению, Америке стоит сосредоточиться на противостоянии с КНР, а не с "СССР, которого больше не существует"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Претендент в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами считает, что главной угрозой для его страны является Китай, "а не СССР, которого больше не существует".

"Мое внешнеполитическое видение заключается в том, что угрозой номер один является коммунистический Китай. Мы должны сосредоточиться на этом, а не на СССР, которого больше не существует", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

"Коммунистический Китай - главный приоритет для США, от которого надо защищаться", - полагает политик.

Согласно опубликованным 2 сентября данным опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal, 59% сторонников Республиканской партии США готовы поддержать бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа на предстоящих праймериз, которые определят кандидата от партии на пост президента США в 2024 году. По данным издания, 13% отдали предпочтение его главному сопернику - губернатору Флориды Рону Десантису. Третью строку с 8% голосов заняла бывшая представительница США в ООН Никки Хейли, за которой последовал Рамасвами с 5%.