В Брюсселе прошла акция против нового школьного предмета о сексуальных отношениях

Митингующие требовали отставки министра образования

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек провели в воскресенье в Брюсселе акцию против нового обязательного для школ Бельгии предмета, посвященного сексуальным отношениям. Об этом сообщило агентство Belga.

По его данным, протестующие собрались в центре Брюсселя с плакатами "Нет EVRAS". Эта аббревиатура - название нового обязательного предмета "Образование в области сексуальных отношений и сексуальности". Кроме того, митингующие требовали отставки министра образования.

Ранее на этой неделе протестующие против нового обязательного школьного предмета в Бельгии попытались ночью поджечь несколько школ.

EVRAS - двухчасовой курс в игровой форме, предназначенный для учащихся шестого уровня начальной школы (11-12 лет) и четвертого уровня средней школы (15-16 лет). Его цель - "успокоить учащихся в вопросах, которые они задают себе в период полового созревания", и "защитить их от потенциально опасных или проблемных ситуаций", отмечают власти королевства.