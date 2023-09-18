Участники саммита ЕС обсудят снижение зависимости союза от аккумуляторов из Китая

Мадрид считает, что "если не принять решительные меры", то европейская энергетическая экосистема к 2030 году может оказаться в зависимости от КНР в той же мере, что и от российских энергоносителей до начала конфликта на Украине

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Европейского союза (ЕС) намерены обсудить снижение зависимости от батарей и литий-ионных аккумуляторов из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, подготовленный председательствующей в ЕС Испанией.

Как отмечается в документе, Мадрид считает, что "если не принять решительные меры", то европейская энергетическая экосистема к 2030 году может оказаться в зависимости от Китая в той же мере, что и от российских энергоносителей до начала конфликта на Украине.

Из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии Европе понадобятся способы ее хранения, чтобы достичь цели по нулевому выбросу углекислого газа к 2050 году, что "резко увеличит спрос на литий-ионные аккумуляторы, топливные элементы и электролизеры", говорится в документе.

Также предполагается, что спрос вырастет на цифровые устройства, такие как датчики, беспилотные летательные аппараты, серверы обработки данных, оборудование для хранения и сети передачи данных.

Отмечается, что обсуждение имеющегося в распоряжении Reuters документа состоится во время саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в начале октября.

Ранее исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес заявил, что власти председательствующей в Совете ЕС Испании выступают за снижение внешней зависимости сообщества.