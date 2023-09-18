Партия Пашиняна продолжает лидировать на выборах в Ереване, но не набирает большинства

В ЦИК обработали примерно 67 тыс. голосов

ЕРЕВАН, 18 сентября. /ТАСС/. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" после подсчета примерно 27% голосов является лидером на выборах в Совет старейшин (парламент) Еревана, однако не набирает большинства голосов для единоличного избрания мэра армянской столицы. Итоги выборов в режиме реального времени показывают на сайте ЦИК страны.

В ЦИК обработали примерно 67 тыс. голосов, "Гражданский договор" получил 32,73%, партия бывшего мэра Айка Марутяна - 19,2%, блок "Мать Армения" - 14,99%.

Явка на выборах была рекордно низкой - 28,46%. Из 824 250 избирателей участие приняли 234 553. По итогам выборов будет избран и мэр города. Его выберет партия, набравшая 50% плюс один голос, либо коалиция политических сил. В выборах участвуют 14 политических сил, их первые номера являются кандидатами на пост градоначальника. Список партии Пашиняна возглавляет вице-мэр Тигран Авинян.

На предыдущих выборах в 2018 году убедительную победу одержал блок "Мой шаг", в который входит партия "Гражданский договор". Блок тогда получил 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана.