Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи пожелал РФ успехов в строительстве сильного государства

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко устроили прием в честь лидера КНДР

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Тхэ Сон во время приема, устроенного в честь посещения Владивостока лидером КНДР Ким Чен Ыном, пожелал России успехов в строительстве сильного государства. Об этом сообщило радио "Голос Кореи".

17 сентября министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко устроили прием в честь Ким Чен Ына. С корейской стороны были приглашены глава МИД Цой Сон Хи, маршалы Корейской народной армии Ли Бён Чхоль и Пак Чон Чхон, министр обороны Кан Сун Нам, секретари ЦК ТПК О Су Ён и Пак Тхэ Сон. Также присутствовали посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и генконсул Чо Сок Чхоль.

Козлов еще раз поблагодарил лидера КНДР за визит в год 75-летия установления дипломатических отношений и "выразил готовность добиваться дальнейшего расширения и развития сотрудничества между двумя странами".

"В ответной речи Пак Тхэ Сон передал сердечный привет правительству и народу РФ, которые прилагали все усилия к тому, чтобы визит корейского лидера был успешен, и пожелал, чтобы принесли прекрасные плоды усилия народа и правительства России, которые стремятся построить сильную страну и ее мощью внести активный вклад в самостоятельное и мирное развитие человечества", - информирует радио.

Во второй половине дня Ким Чен Ын посетил предприятие научно-производственной группы компаний "Арника", ознакомился с его производственными технологиями и встретился с работниками. Гендиректор преподнес лидеру КНДР подарок.

17 сентября глава Минприроды РФ сообщил, что официальный визит лидера КНДР в РФ завершен.