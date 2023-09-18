Кирби считает, что поддержка Украины в Конгрессе остается на высоком уровне

По его словам, против выделения дополнительных средств на помощь Киеву выступает лишь "незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла" Палаты представителей

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Обе палаты Конгресса США готовы продолжать оказывать помощь Украине. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph.

"Президент [США Джо Байден] уверен, что поддержка, которую мы получаем со стороны руководителей обеих палат [Конгресса], остается высокой", - сказал он. По словам Кирби, против выделения дополнительных средств на помощь Киеву выступает лишь "незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла" Палаты представителей.

"Мы видели растущее число республиканцев в Палате [представителей], которые критикуют будущие расходы и помощь Украине. Однако поддержка Украины на Капитолийском холме остается очень высокой. Не только с точки зрения обеих палат, но и с точки зрения обеих партий (Демократической и Республиканской - прим. ТАСС)", - указал он.

Ранее газета The Hill сообщила, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США выражают все больше сомнений в необходимости одобрения запроса вашингтонской администрации на выделение дополнительных финансов на военную помощь Украине.