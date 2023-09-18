Конгрессвумен заявила, что США должны стремиться к миру на Украине

Марджори Тейлор-Грин отметила, что администрация Соединенных Штатов не должна финансировать конфликт

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов должна принимать меры по урегулированию на Украине, а не финансировать конфликт. Такое мнение выразила в воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Единственной позицией Америки по Украине должно быть содействие миру, а не финансирование войны, которая каждый день убивает людей и подрывает экономику Европы", - подчеркнула законодатель.

Она отметила, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приезжает в Вашингтон, а Палата представителей должна провести голосование по инициативе, в которую включены дополнительно $300 млн для Киева. "Он (Зеленский - прим. ТАСС) уже успел получить более $113 млрд из заработанных американскими налогоплательщиками долларов. Я никогда не голосовала за то, чтобы направить Украине хоть пенни, и не буду голосовать за это на этой неделе, особенно когда Зеленский в своей зеленой футболке ведет себя так, будто он на войне, и при этом указывает [президенту США] Джо Байдену, что делать", - подчеркнула член Конгресса.

В пятницу газета The Hill сообщила, что республиканцы в Палате представителей выражают все больше сомнений в необходимости одобрения запроса вашингтонской администрации на выделение дополнительных финансов на военную помощь Украине.

Администрация Соединенных Штатов 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности. Тейлор-Грин обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от пожаров.