Нетаньяху заявил о желании пригласить Маска инвестировать в проекты в Израиле

Премьер-министр страны выразил мнение, что предприниматель "во многом прокладывает путь, который изменит облик человечества, а также и облик Государства Израиль"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе предстоящей встречи с предпринимателем Илоном Маском намерен обсудить с ним перспективы развития искусственного интеллекта и предложить ему инвестировать в израильские проекты. Об этом глава правительства еврейского государства заявил перед вылетом в США, сообщила в ночь на понедельник правительственная пресс-служба.

"Я начну этот визит с Калифорнии, где я намерен встретиться с нынешним лидером самого захватывающего явления современной эпохи, а может, и вообще [в истории], Илоном Маском. Я буду обсуждать с ним искусственный интеллект, а также буду работать над тем, чтобы побудить его делать инвестиции в Израиле в ближайшие годы", - сказал он.

По мнению Нетаньяху, Маск "во многом прокладывает путь, который изменит облик человечества, а также и облик Государства Израиль". "Израиль должен быть лидером в области искусственного интеллекта. Как я сделал его лидером в киберсфере, так же мы будем работать и в этом направлении", - добавил он.

Визит Нетаньяху в США приурочен к 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он планирует выступить 22 сентября. В ходе визита он также намерен провести встречи с мировыми лидерами, в том числе с президентами США, Турции и Украины Джо Байденом, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.