Республика Сербская может провести референдум о независимости в 2024 году

Официальный представитель республики в Москве Душко Перович отметил, что Республика "будет бороться легальным ненасильственным путем, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением, и конституцией"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) может организовать референдум о независимости энтитета в 2024 году, если Запад не прекратит оказывать давление на сербов БиГ. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление официального представителя республики в Москве Душко Перовича.

"Это возможно. Если Запад и самопровозглашенный высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который не имеет мандата Совбеза ООН, продолжат давить на республику, то в ответ на это Баня-Лука проведет референдум. Республика будет бороться легальным ненасильственным путем, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением, и конституцией. Конечно, референдум - это будет вынужденная мера", - приводит издание слова Перовича.

Он отметил "Известиям", что Республика Сербская выступает против попыток Сараева добиться централизации страны. "Уже сейчас они лишают Республику Сербскую полностью всего имущества, заводов, лесов, сельского хозяйства и всей остальной промышленности. Они хотят все имущество перерегистрировать на Боснию и Герцеговину, хотя по Конституции БиГ не имеет имущества. Дальше они хотят единую полицию, МЧС и другие органы. Все это делается для того, чтобы сербы лишились возможности влиять на политические процессы внутри страны. И если они этого добьются, то РС, например, просто не может блокировать вступление страны в НАТО", - пояснил посол.

По словам Перовича, после проведения потенциального референдума о независимости республика автоматически не выходит из состава Боснии и Герцеговины, так как для обретения независимости нужны политическая и экономическая подготовка, а также решения скупщины - парламента Республики Сербской.