Глава МИД КНР отметил пользу переговоров с помощником президента США по нацбезопасности

Ван И рассказал, что в ходе консультаций обсуждались возможности продвижения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с президентом Мальты Джорджем Веллой отметил пользу состоявшихся на острове переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"На этот раз мы долго обсуждали, <...> как нам стабилизировать отношения между двумя странами, эффективно улаживать разногласия, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Встреча носила всесторонний и глубокий характер, она была полезна".

Как уточнил министр, в ходе консультаций обсуждались возможности продвижения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами. Глава МИД КНР отметил, что перед лицом глобальных вызовов Пекин и Вашингтон должны проводить ответственную политику на международной арене.

16-17 сентября Ван И и Салливан провели на Мальте переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Украине, тайваньский вопрос и договорились поддерживать контакты.