Глава МИД Китая 18-21 сентября посетит Россию

Ожидается, что Ван И примет участие в двусторонних консультациях по вопросам безопасности

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), министр иностранных дел Ван И 18-21 сентября посетит Россию, где примет участие в двусторонних консультациях по вопросам безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18-21 сентября посетит Россию", - говорится в распространенном сообщении представителя ведомства.

Как уточняется, китайский дипломат примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И 18 сентября проведут переговоры в Москве. По ее словам, состоится обмен мнениями по украинской проблеме, а также по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.