Глава МИД КНР выразил надежду на поддержу Мальты в развитии отношений Китая с ЕС

Ван И отметил, что Китай неизменно поддерживает стратегическую самостоятельность Евросоюза и процесс европейской интеграции

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И на встрече со своим мальтийским коллегой Яном Боргом выразил надежду на поддержку мальтийской стороны в развитии китайско-европейских отношений. Об этом сообщил МИД КНР.

"Надеюсь, что Мальта продолжит играть активную роль в развитии отношений между Китаем и Евросоюзом", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД КНР отметил, что за 20 лет двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Пекин и Брюссель "непрерывно развивали сотрудничество по всем направлениям, углубляя взаимодействие". По его словам, Китай неизменно поддерживает стратегическую самостоятельность ЕС и процесс европейской интеграции.

"КНР и Евросоюз должны проявлять открытость, твердо поддерживать свободу торговли, отказаться от протекционизма", - подчеркнул Ван И. Он отметил, что Китай и ЕС - "партнеры, а не соперники".