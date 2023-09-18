Тайвань зафиксировал приближение 103 летательных аппаратов и девять кораблей КНР

Вооруженные силы острова отметили, что обнаружили рекордное количество военной техники, и это стало "серьезным вызовом безопасности в Тайваньском проливе и регионе"

ГОНКОНГ, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 103 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

"С 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) 17 сентября до 06:00 18 сентября было обнаружено 103 летательных аппарата и 9 кораблей КНР", - сказано в документе. Как утверждается в заявлении, "это стало рекордным показателем за последнее время и серьезным вызовом безопасности в Тайваньском проливе и регионе".

По данным ведомства, 40 летательных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-востоку или юго-западу от него". Среди них истребители SU-30, J-10, J-11, J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также самолет-заправщик Y-20. Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, сказано в документе.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.