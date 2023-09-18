Эксперт: страны Азии следят за попытками США создать угрозу региону при помощи НАТО

Профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин отметил, что альянс "стремится охватить своей стратегией весь мир"

ПЕКИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) внимательно следят за попытками Соединенных Штатов создать при помощи Североатлантического альянса угрозу регионального конфликта. Об этом корреспонденту ТАСС заявил китайский эксперт в области международной безопасности, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ", профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин.

"С учетом стратегических планов, которые Соединенные Штаты вынашивают в отношении Китая, НАТО, вмешиваясь в вопросы АТР, стремится установить более тесные контакты с региональными союзниками США, - сказал он, комментируя активизацию альянса в Азии. - Разумеется, государства региона обращают на это пристальное внимание прежде всего потому, что подобные действия могут привести к возникновению риска войны и конфликта. Наподобие того, что произошло в результате расширения НАТО на восток в Европе".

Как уточнил эксперт, с момента появления альянс стал инструментом по продвижению глобальной стратегии США, "вне зависимости от того, признает это НАТО или отрицает". "Можно сказать, что там, где происходят войны и вооруженные конфликты, ощущается тень НАТО", - добавил он.

По словам Го Синьнина, даже если в период холодной войны это военно-политическое объединение еще играло какую-то роль в поддержании стратегического баланса, "в дальнейшем все испещрено следами, оставшимися от злодеяний Североатлантического альянса". "Мы ощущаем его присутствие в ходе войны в Ираке, в период "арабской весны", во время войны в Афганистане, а сейчас - в конфликте России и Украины", - подчеркнул он.

Попытки США установить глобальную гегемонию

"В последние годы амбиции альянса выросли. Он действует в глобальных масштабах, стремится охватить своей стратегией весь мир, - сказал Го Синьнин. - За процессом глобализации НАТО стоят Соединенные Штаты, стремящиеся обеспечить свое доминирование в мире".

Профессор напомнил, что в последние годы США уделяют Азиатскому региону наиболее пристальное внимание. "То, что альянс вмешивается в дела АТР, - естественный результат усилий Вашингтона. Можно сказать, что Соединенные Штаты добились этого путем принуждения членов альянса", - пояснил он.

Китайский ученый отметил, что в течение довольно долгого времени после завершения холодной войны, даже несмотря на то, что США постоянно пытались дестабилизировать ситуацию, обстановка в АТР в целом оставалась стабильной. Более того, некоторые члены НАТО, для которых "ситуация относительно прояснилась", выступили против амбициозных планов Соединенных Штатов в Азии. "Однако смогут ли они (союзники - прим. ТАСС) в итоге выдержать давление [со стороны США] - это еще под знаком вопроса", - подытожил он.