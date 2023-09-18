Южная Корея выделит $218 млн на разработку ракеты для уничтожения подземных бункеров

По данным агентства Yonhap, она будет превосходить аналогичную систему по дальности действия и пробивной способности

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Республика Корея планирует вложить $218 млн в разработку новой ракеты, способной поражать подземные укрепления. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на национальное Управление программ оборонных закупок (DAPA).

По его данным, новая разработка будет превосходить аналогичную систему вооружений по таким ключевым показателям, как дальность действия и пробивная способность. DAPA не предоставило подробностей о технических характеристиках нового оружия, однако ожидается, что дальность его применения возрастет со 180 км до 300 км. Усовершенствованная версия ракеты класса "поверхность-поверхность" будет размещаться на мобильных пусковых установках. Как отмечает издание, новый боеприпас позволит наносить высокоточные удары по целям, укрытым в тоннелях и бункерах.

В проекте, завершение работ над которым запланировано на 2027 год, задействованы ведущие южнокорейские оборонные компании. DAPA будет осуществлять надзор за ходом проведения работ.

Ранее в этом году ведомство объявило о запуске программы по разработке усовершенствованной версии тактической ракеты класса "поверхность - поверхность" KTSSM, на что было выделено 1,55 трлн вон ($1,17 млрд). Планируется, что ее создание завершат к 2032 году.