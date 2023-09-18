Ливийские власти поблагодарили российских спасателей за помощь

Врачи аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" МЧС России оказали помощь 35 пострадавшим от наводнения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Командующий силами безопасности Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и министр по чрезвычайным ситуациям Ливии Абдель Басит вместе с замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуровым посетили лагерь МЧС России в пострадавшем от наводнения городе Дерна и поблагодарили российских спасателей за оказываемую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Российские спасатели помогают на самом деле. Мы видим, как они работают. Спасибо им большое. Надеюсь, благодаря их помощи получится спасти много человек", - процитировали в пресс-службе слова Абделя Басита. Особое внимание было уделено аэромобильному госпиталю МЧС России, врачи которого ведут прием местных жителей и оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее в МЧС сообщили, что врачи аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" МЧС России в Ливии оказали помощь 35 пострадавшим от сильнейшего наводнения, среди которых трое детей. Помимо госпиталя, в Ливии работают и российские спасатели. В течение суток они обследовали в зоне бедствия более 3 кв. км и 10 км береговой линии. Из-под завалов извлечены тела пяти погибших, обследованы 75 объектов на предмет поиска живых людей под завалами.