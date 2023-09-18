18 сентября, 06:45
Военная операция на Украине

WSJ: Украина ищет деньги для продолжения боевых действий

AP Photo/ Sergei Grits
© AP Photo/ Sergei Grits

По данным издания, Киев продает гособлигации и реструктуризирует долги за счет других стран

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Киев пытается изыскать дополнительные денежные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Если правительство не сможет покрыть бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", - приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU. Издание отмечает, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев продает корпорациям и частным лицам военные облигации и реструктуризирует долги за счет других стран. Ожидается, что на этой неделе ICU приступит к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. При этом, по оценке The Wall Street Journal, "потенциальные инвестиции, скорее всего, окажутся каплей в море, которое Киеву придется заполнить".

Среди других способов пополнения киевской казны газета выделяет помощь посредников. Так, например, в Европе обсуждают вопрос о переводе Украине части дохода международного депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов России. Чистая прибыль от санкционных активов, согласно отчету компании, составила €1,283 млрд. Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных российских активов, взимает 20-процентный налог на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передаются Украине, и сейчас речь идет о дополнительном налоге.

Согласно информации газеты Financial Times, ранее Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК о том, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны Группы семи.

10 апреля глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью газете Le Soir, что только на площадке Euroclear Бельгия заморозила €250,6 млрд российских активов, доходы этого депозитария от их реинвестиции составили в 2022 году €821 млн и еще €734 млн в первом квартале 2023 года. 12 мая правительство Бельгии опубликовало заявление о том, что направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране активов России. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация