Азаров считает, что армия Украины утратила наступательный потенциал и переходит к обороне

Несмотря на тот факт, что украинская сторона уже использовала более 50% западного оружия, заметных успехов ВСУ не добились, отметил бывший премьер-министр страны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Летняя кампания стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалом, из-за утраты наступательных возможностей Киеву теперь приходится переходить к обороне. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Провальное контрнаступление нанесло [президенту Украины Владимиру] Зеленскому ощутимый удар. А все потому, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников <...>. ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в офисе Зеленского требуют от Генштаба ВСУ "оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед западными партнерами". "Вот только демонстрировать пока особо нечего. Несмотря на тот факт, что Украина уже использовала более 50% западного оружия, при этом в ходе контрнаступления украинские военные лишились как минимум пятой части предоставленных странами НАТО вооружений, заметных успехов ВСУ не добились", - добавил бывший премьер-министр.

Одновременно, указал Азаров, на Западе начинают осознавать, что никакого плана Украины не имела, а партнеров Киев "буквально водил за нос". "Соответственно будет расти и неохота, с которой партнеры предоставляют финансовую помощь Украине", - подытожил он.

Ранее Зеленский в интервью американской телекомпании СBS признал, что ВСУ находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительные.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.