В Казахстане госкомиссия признала работодателя ответственным за пожар на шахте 17 августа

Согласно заявлению главы МЧС республики Сырыма Шарипханова, установили 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия установила полную ответственность работодателя за пожар, возникший 17 августа на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области Казахстана и приведший к гибели пяти человек. Об этом сообщил глава МЧС республики Сырым Шарипханов на брифинге.

"По результатам работы комиссии определена стопроцентная вина работодателя. Установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства", - сказал Шарипханов.

По его словам, органы полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ. Сейчас проводится досудебное расследование.

"Пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую из-за трения ленточного полотна по заклинившему ролику конвейера. Выявлено отсутствие производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты "Казахстанская". Также установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго-механической службы", - отметил глава МЧС. Он уточнил, что комиссия зафиксировала нарушение требований безопасности и норм технического регулирования на шахте.

Пожарные пока не смогли полностью ликвидировать очаги возгорания на шахте "Казахстанская". Было принято решение об изоляции участка, для ограничения доступа кислорода возводятся 25 гипсовых перемычек.

На шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человек. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли. Тела пяти шахтеров были обнаружены в ходе спасательных работ. В результате происшествия пострадали 13 человек.