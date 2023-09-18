Польша заявила о нежелании проводить навязываемую Еврокомиссией миграционную политику

В этом вопросе страна не должна повторить ошибки Франции, Германии и Швеции, заявил глава МИД Збигнев Рау

ТАСС, 18 сентября. Польша не может допустить повторения ошибок, сделанных в вопросе миграции Францией, Германией и Швецией. Об этом в интервью порталу Nowy Swiat 24 сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы не можем допустить повторения ошибок Франции, Германии или Швеции", - сказал он, добавив, что никто не заставит Польшу проводить такую миграционную политику, "которая противоречит интересам Польши и угрожает безопасности ее граждан".

Министр еще раз напомнил о несогласии Польши с навязываемой ей политикой принудительной релокации мигрантов из других государств ЕС. "Нет и речи о согласии на принудительное размещение Евросоюзом в Польше тех мигрантов, которые мечтали остаться в другом европейском государстве", - сказал Рау, добавив, что для того, "чтобы дать полякам возможность оценить идею релокации нелегальных мигрантов, навязываемую Еврокомиссией и некоторыми государствами Западной Европы, мы объявили о проведении референдума по этому вопросу".

Общенациональный референдум будет совмещен с парламентскими выборами и пройдет 15 октября. В числе прочего польских граждан спросят об их отношении к принудительной релокации мигрантов в Польшу, а также о целесообразности существования защитной стены на границе с Белоруссией.