Спикер парламента Венгрии не уверен, нужно ли принимать Швецию в НАТО

Ласло Кёвер отметил, что сомнения по этому поводу усилились в связи с демонстрацией в шведских школах учебного фильма с жесткой критикой состояния венгерской демократии и венгерских властей

БУДАПЕШТ, 18 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер не уверен, следует ли его стране ратифицировать соглашение о приеме Швеции в НАТО.

Выступая в программе телеканала HirTV, он пояснил, что сомнения по этому поводу у него стали еще больше в связи с демонстрацией в шведских школах учебного фильма с жесткой критикой состояния венгерской демократии и венгерских властей. "Думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, выраженное в этом маленьком фильме", - заявил Кёвер, задавшись вопросом, чего можно ожидать от такого союзника. "Значит, кто-то из нас будет не на своем месте", - добавил спикер.

Отвечая на вопрос ведущего программы, следует ли парламенту Венгрии ратифицировать документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс, Кёвер сказал: "Не уверен в этом".

14 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал открытое письмо шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, в котором предупредил, что действия его страны по-прежнему служат препятствием для вступления в НАТО. Речь идет о "серьезных, предвзятых, несправедливых обвинениях" в адрес Венгрии, отметил министр в послании, направленном в МИД Швеции и одновременно размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгерский парламент до сих пор не ратифицировал соглашение о присоединении королевства к альянсу, поскольку был недоволен критическими высказываниями шведских политиков. Помимо Венгрии, заявку Швеции из всех стран НАТО не ратифицировала Турция. Анкара добивается от Стокгольма более решительных действий против обосновавшихся там курдских активистов. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в военно-политический блок и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение".

27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.