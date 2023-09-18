МИД КНР заявил, что визит Ван И в РФ направлен на укрепление и расширение сотрудничества

По данным ведомства, поездка министра иностранных дел Китая является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на продвижение двухсторонних отношений и углубление диалога в области стратегической безопасности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес <...>. Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на продвижение двухсторонних отношений, углубление обмена мнениями по вопросам, касающимся стратегической безопасности двух сторон", - отметила официальный представитель МИД КНР.