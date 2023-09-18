В Ереване на выборах лидирует партия Пашиняна

Согласно результатам голосования, партия "Гражданский договор" получила на выборах в Совет старейшин столицы 32,57%

ЕРЕВАН, 18 сентября. /ТАСС/. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" после подсчета данных со всех избирательных участков получила на выборах в Совет старейшин (городской совет) Еревана 32,57%. Результаты выборов на брифинге представил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.

"Гражданский договор" получил 32,57% голосов избирателей", - указал он. Теперь для назначения мэра города партии придется формировать в горсовете коалицию. Список партии Пашиняна возглавляет вице-мэр Тигран Авинян.

Второй на выборах стала партия бывшего мэра Айка Марутяна "Национальный прогресс", она получила 18,89%, блок "Мать Армения" - 15,43%. В городской парламент проходят партия "Республика" бывшего премьер-министра Арама Саркисяна, за нее проголосовали 11,32%, и партия "Голос общественности" с поддержкой 9,68% избирателей. Явка на выборах была рекордно низкой - 28,44%.

На предыдущих выборах в 2018 году убедительную победу одержал блок "Мой шаг", в который входит партия "Гражданский договор". Блок тогда получил 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана.