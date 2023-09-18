Филиппины заявили о готовности еще нескольких стран присоединиться к патрулированию ЮКМ

В Минобороны республики не уточнили какие именно государства могут принять участие в инициативе

БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько стран, помимо Японии и Австралии, готовы присоединиться к совместным операциям вооруженных сил (ВС) Филиппин и США по патрулированию акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом сообщил портал Philstar со ссылкой на заявление официального представителя ВС Филиппин Меделя Агилара.

"Есть и другие страны, которые готовы присоединиться к инициативе, они будут названы позднее", - приводит он слова полковника. Ранее командующий филиппинской армией Ромео Браунер-младший также отмечал, что существует несколько стран, которые также сообщили о готовности принять участие в совместных операциях. "[Эти планы] являются очень хорошим показателем намерения стран-единомышленников объединиться для продвижения основанного на правилах международного порядка и обеспечения постоянной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - указал он.

Как отмечает Philstar, в августе Австралия и Филиппины провели первые совместные учения Alon-2023, вскоре после которых, в начале этого месяца, обе страны также организовали двусторонние маневры "Карабару" на островах Чаннел, расположенных в районе Северной территории Австралии. В июне ВС Филиппин также поучаствовали в трехсторонних учениях "Каагапай", к которым, помимо сил США, также присоединились представители Береговой охраны Японии и австралийские наблюдатели. В прошлом месяце в регионе также проводились еще одни трехсторонние учения с представителями из Японии, США и Австралии.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в ЮКМ, на шельфе которых обнаружили значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

В спорных акваториях периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией. Также власти Филиппин заявили о непризнании новой карты Китая, выпущенной 28 августа Министерством природных ресурсов КНР, на которой ряд спорных акваторий в ЮКМ были обозначены как часть КНР. К ним относились регионы исключительных экономических зон Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории.