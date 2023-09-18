18 сентября, 07:45
Военная операция на Украине

В Киеве выразили опасение возможным истощением ресурсов Запада для поддержки Украины

По словам главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, пока нет решения о том, как долго западные страны смогут обеспечивать вооружениями Киев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил опасение, что длительные боевые действия могут истощить не только украинские, но и западные ресурсы, от которых полностью зависит Киев.

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"Пока еще абсолютно не решено, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами", - сказал он в интервью The Economist.

При этом, по утверждению Буданова, пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке. "Склады в западных странах не совсем пусты. Не важно, что кто-то говорит. Мы как разведывательное управление можем видеть это очень ясно", - заявил он.

Буданов также подчеркнул, что, в отличие от России, Украина полностью зависит от поддержки западных партнеров. "Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя", - сказал он. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБуданов, Кирилл Алексеевич
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