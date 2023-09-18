В Бундестаге рассчитывают на скорое решение по поставкам ракет Taurus Украине

По словам немецкого депутата Родериха Кизеветтера, на встрече в формате Рамштайн будут наблюдаться "определенные нововведения", о которых на прошлой неделе уже заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат Бундестага, эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер считает, что решение по поставкам Киеву крылатых ракет Taurus будет принято в самое ближайшее время. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ARD.

"Во вторник состоится встреча в формате Рамштайн, и здесь мы будем наблюдать определенные нововведения, о которых на прошлой неделе уже заявил [сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые"] Омид Нурипур", - сказал парламентарий. "Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда будут поставлены Taurus, [самолеты] F-16, а также [дальнобойные ракеты] ATACMS", - подчеркнул Кизеветтер.

Ранее Нурипур выразил убеждение, что о поставках Taurus должно стать известно "очень скоро". Киев давно просит Берлин передать такие ракеты, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.