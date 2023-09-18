Моди: успех "Чандраян-3" и саммита G20 показали миру мощь Индии

Эти достижения - результат усилий республики в сфере науки и технологий, заявил премьер-министр Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Успех индийской исследовательской миссии на Луне "Чандраян-3" и организации результативного саммита Группы двадцати (G20) продемонстрировали всему миру мощь и возможности Индии. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на открытии специальной сессии парламента страны.

"Успех G20 - это успех 1,4 млрд граждан страны. Это успех Индии, а не одного человека или одной партии... Это праздник для всех нас", - сказал Моди, выступление которого транслировали в прямом эфире индийские телеканалы.

"Индия будет гордиться тем, что, когда она председательствовала в [Группе двадцати], Африканский союз стал членом [объединения]. Я не могу забыть тот эмоциональный момент, когда было сделано это заявление <...>. Вы можете себе представить, какое счастье было у Индии, оправдавшей такие огромные надежды и ожидания", - отметил Моди, добавив, что "Это сила Индии сделала возможным единогласное [итоговое] заявление саммита".

Премьер Индии также указал, что достижения всех индийцев "обсуждаются повсюду", в том числе успех миссии "Чандраян-3". "Это результат наших совместных усилий на протяжении 75-летней истории нашего парламента. Успехом "Чандраян-3" гордится не только Индия, но и весь мир. Она подчеркнула новую форму мощи Индии, которая связана с технологиями, наукой, потенциалом наших ученых и мощью 1,4 млрд человек. Сегодня я снова хочу поздравить наших ученых", - отметил глава индийского правительства.

В своем выступлении он также представил краткий обзор истории индийского парламентаризма. Моди заявил, что ожидает новых исторических решений, которые будут приняты в стенах нового парламента - во вторник индийские парламентарии должны будут переехать в новое здание, пристроенное по распоряжению премьер-министра.

Перед началом сессии многие в Индии ожидали, что из двух официальных по конституции названий страны - Индия и Бхарат - Моди предложит оставить одно, а именно вариант на хинди - "Бхарат". Однако премьер ничего не сказал об этом в выступлении. При этом в своей речи он называл страну Бхаратом и несколько раз Хиндустаном.