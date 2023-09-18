СМИ: ВМС Индии расширятся до 175 кораблей и подводных лодок к 2035 году

По информации The Times of India, в стадии строительства сейчас находятся 68 боевых кораблей и судов обеспечения

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Численность Военно-морских сил (ВМС) Индии возрастет до 175 кораблей и субмарин к 2035 году. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

"Наша цель состоит в том, чтобы к 2035 году иметь в составе ВМС как минимум 175 кораблей и подводных лодок для защиты геостратегических интересов Индии в зоне Индийского океана и за его пределами в связи с растущей угрозой со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК - прим. ТАСС)", - сказали собеседники издания.

По их словам, в стадии строительства сейчас находятся 68 боевых кораблей и судов обеспечения, что соответствует стремлению Индии создать мощный океанский военный флот. В России для ВМС Индии строятся два фрегата проекта 11356.

Индийские ВМС насчитывают 132 корабля и подводных лодки, а также 143 самолета и 130 вертолетов различного назначения. В ближайшие годы для ВМС будут построены восемь корветов нового поколения, девять субмарин, пять океанографических и два многоцелевых судна. Рассматривается вопрос о строительстве третьего индийского авианосца водоизмещением 65 тыс. тонн и шести дизель-электрических подводных лодок.

В составе индийских ВМС находятся авианосец "Викрамадитья" (бывший российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков") и построенный на индийских верфях авианосец "Викрант", принятый на вооружение в 2022 году.

Как считают источники газеты, за последние 10 лет Китай построил около 150 военных кораблей. ВМС НОАК к 2028-2029 годам может располагать 555 кораблями и подводными лодками.