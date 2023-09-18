СМИ: в Генштабе Мали считают высоким риск атак террористов-смертников в Бамако

По данным радиостанции RFI, военных, жандармерию и спецслужбы страны призвали "усилить безопасность внутри лагерей" и "систематически проверять все транспортные средства, включая мототакси"

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Повышенный риск нападений террористов-смертников отмечается в Бамако и окрестностях. Об этом говорится в секретном документе малийского генштаба вооруженных сил, с которым ознакомилась радиостанция RFI.

"Согласно полученным разведданным, существует повышенный риск нападений камикадзе в Бамако и его округе при помощи автомобилей, трехколесных мотоциклов и других подобных средств транспорта", - сказано в документе, который в начале сентября отправил подчиненным начальник генерального штаба Мали, генерал Умар Диарра.

Диарра призвал военных, жандармерию и спецслужбы "усилить безопасность внутри лагерей" и "систематически проверять все транспортные средства, включая мототакси".

Как сообщает радио, террористическая угроза в столице Мали за 2022 год не ослабла. Еще летом 2022 года Диарра привел войска в боевую готовность, намереваясь предотвратить наступление джихадистов.

Ранее временный президент Мали Ассими Гоита сообщил, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель. Как отмечается в тексте документа, "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах Буркина-Фасо, Мали и Нигера. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки. В этих трех государствах в настоящее время у власти находятся военные, которые захватили ее в результате государственных переворотов.