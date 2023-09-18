В Болгарии начались массовые протесты сельхозпроизводителей

Их участники настаивают на запрете экспорта сельхозпродукции с Украины

СОФИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Болгарские сельхозпроизводители начали массовые акции протеста, на дороги страны вышла тяжелая техника - тракторы, комбайны и другие машины - и по меньшей мере на один час блокировала дорожное движение в 47 точках в разных районах страны, в том числе на нескольких пограничных переходах.

Инициативный комитет, организовавший протест, настаивает на запрете экспорта сельхозпродукции с Украины и обещает проведения акций вплоть до удовлетворения своих требований.

"Просим прощения у граждан и предупреждаем о необходимости отложить свои поездки 18 и 19 сентября, так как будут перекрыты главные дороги по всей стране", - заявил перед журналистами председатель Болгарского фермерского союза Георгий Стоянов.

Всего в протесте участвуют представители 26 общественных организации, работающих в области сельского хозяйства. 19 сентября запланирована масштабная акция в Софии.

Парламент Болгарии 14 сентября принял решение разрешить импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, эта инициатива большинства депутатов была поддержана правительством. Представители сельскохозяйственных производителей посчитали это "предательством национальных интересов", объявив о намерении блокировать пограничные переходы и ключевые дороги Болгарии, добиваясь запрета импорта украинской продукции.