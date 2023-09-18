18 сентября, 08:19

В МИД КНР сообщили о визите делегации Центральноамериканского парламента 19 сентября

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин также подчеркнула, что страна готова развивать отношения с организацией на основе уважения принципа "одного Китая"

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) прибудет в Китай 19 сентября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи, глава ПАРЛАСЕН Амадо Серруд возглавит делегацию, которая прибудет в Китай с визитом с 19 по 23 сентября", - заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также подчеркнула, что страна готова развивать отношения с Центральноамериканским парламентом на основе уважения принципа "одного Китая". 

Теги:
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