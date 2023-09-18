18 сентября, 08:22
Военная операция на Украине

WSJ: Южная Корея стремительно наращивает экспорт оружия на фоне конфликта на Украине

По данным газеты, "несмотря на отказ Сеула поставлять летальное оружие напрямую Украине, страна была готова пополнить запасы США и их союзников"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Южная Корея стремительно увеличивает темпы производства оружия, занимая лидирующую позицию среди наращивающих экспорт вооружения стран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, спрос на корейские самоходно-артиллерийские установки K9 Thunder и другие виды вооружения резко вырос с начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что в отличие от США и их союзников промышленный комплекс Южной Кореи обладает потенциалом для производства оружия в сжатые сроки. Газета подчеркивает, что, "несмотря на отказ Сеула поставлять летальное оружие напрямую Украине, страна была готова пополнить запасы США и их союзников". При этом Южная Корея "показала, что часто может осуществлять поставки в более короткие сроки и с меньшими затратами, чем многие западные конкуренты", сообщает The Wall Street Journal.

"Это стало возможным только потому, что мы поддерживаем производственные линии, постоянно обеспечивая их сырьем и рабочей силой", - приводятся в публикации слова представителя южнокорейской компании Hanwha Aerospace Чхве Дон Бина.

Согласно информации газеты The New York Times, экспорт вооружений Южной Кореи за 2022 год вырос на 140%, объем поставок вооружений за рубеж составил рекордные $17,33 млрд. Как отмечает газета, с 2017 по 2021 год оборонная промышленность Южной Кореи показывала лучшие результаты роста среди 25 крупнейших стран - экспортеров вооружений. Для ускорения темпов производства южнокорейские производители оружия также ищут возможности организации производств на местах. 

Теги:
УкраинаСШАРеспублика КореяВоенная операция на Украине
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