Азаров считает, что экономика Украины превратилась в зомби и сопоставима по уровню с Гаити

Бывший украинский премьер-министр отметил, что стране необходимо более 30 лет, чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экономика Украины может выживать исключительно за счет иностранной финансовой помощи и все больше напоминает зомби. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Украинская экономика все больше начинает напоминать "зомби". Она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше", - написал он в Telegram-канале.

Азаров отметил, что в настоящий момент аналогичные проблемы испытывают Гаити и Афганистан. "Чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши, Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - считает он.

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина ожидает от стран Запада в будущем году $43 млрд финансовой помощи для покрытия дефицита бюджета. Его проект уже внесен в парламент. В документ заложен дефицит в размере 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части. На военные нужды планируется направить 1,69 трлн гривен ($46 млрд). При этом в Киеве неоднократно отмечали, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что за восемь с половиной месяцев 2023 года страны Запада предоставили Киеву $30 млрд.