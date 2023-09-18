18 сентября, 09:20

Эксперт КНР заявил, что контакты с ВС Китая невозможны пока США ущемляют интересы Пекина

По мнению старшего научного сотрудника аналитического института "Тайхэ" Го Синьнина, Соединенные Штаты пытаются показать мировому сообществу, что сложившая ситуация между двумя странами "якобы возникла" из-за китайской стороны

ПЕКИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Восстановление китайско-американских межармейских контактов будет для Соединенных Штатов "экстравагантной надеждой" до тех пор, пока Вашингтон не продемонстрирует искренность и не прекратит своими действиями ущемлять ключевые интересы Китая. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал китайский эксперт в области международной безопасности, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ", профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин.

"Нужно отметить, что для восстановления и нормализации китайско-американских отношений по-прежнему существуют препятствия, - сказал он. - И если Вашингтон не прекратит свои крайне безответственные действия, продолжит создавать проблемы в Тайваньском проливе, будет дестабилизировать ситуацию в Южно-Китайском море, умышленно создавать проблемы, затрагивающие ключевые интересы КНР, не проявит искренность и не изменит свою стратегию, а также меры, ущемляющие интересы Китая, боюсь, что восстановление нормальных обменов между армии двух стран - это не более чем экстравагантные надежды".

В то же время эксперт признал, что в последнее время в межармейском взаимодействии Китая и США возникла "некоторая позитивная тенденция". "Например, в середине августа заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета [Китая] Сюй Цилин на Фиджи контактировал с представителем Соединенных Штатов", - уточнил он.

Однако, по словам Го Синьнина, в целом китайско-американское межармейское сотрудничестве по-прежнему "находится на низком уровне и даже остановилось". "Это произошло потому, что американская сторона предприняла действия, которые ущемляют ключевые интересы Китая по ряду важных вопросов безопасности", - пояснил профессор.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты с одной стороны "предпринимают безответственные шаги", создавая угрозу для интересов КНР, с другой - "демонстрируют международному сообществу, что вовсе не ходят подрывать стабильность отношений между армиями Китая и Соединенных Штатов".

Стремление Пентагона восстановить контакты с армией Китая

Го Синьнин напомнил, что Соединенные Штаты "как будто проявляют большое нетерпение по поводу восстановления китайско-американских межармейских отношений" и уже достаточно откровенно это продемонстрировали. "Но это всего лишь для того, чтобы показать миру: нынешняя ситуация, связанная со взаимодействием между вооруженными силами двух стран, якобы возникла из-за КНР, а американская сторона тут ни при чем", - сказал он.

Профессор подчеркнул, что подобная позиция - "абсолютное искажение действительности".

Как сообщила ранее представитель американской исполнительной власти высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном переговорам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И, которые прошли 16-17 сентября на Мальте, администрация Соединенных Штатов полагает, что зафиксировала "некоторые признаки" возможной заинтересованности Китая в возобновлении переговоров по линии вооруженных сил двух стран.

Пекин заморозил некоторые китайско-американские межправительственные механизмы, в том числе отменил двусторонние встречи представителей оборонных ведомств, прекратил работу линии прямой связи на уровне регионального военного командования и приостановил взаимодействие двух стран по обеспечению безопасности на море после того, как в начале августа 2022 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, невзирая на протесты КНР, посетила Тайвань. Ситуацию усугубили периодически повторяющиеся провокации Вашингтона в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море. 

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