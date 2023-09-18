В МИД КНР заявили, что страна придает большое значение формату АТЭС

Официальный представитель дипведомства Мао Нин не стала комментировать участие китайской стороны в саммите, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай придает большое значение формату Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), как механизму многостороннего экономического взаимодействия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Прежде всего, Китай придает большое значение роли АТЭС как важного механизма многостороннего экономического сотрудничества и готов работать со всеми сторонами для продвижения встречи, намеченной на этот год в целях достижения положительных результатов", - отметила официальный представитель МИД КНР.

В то же время Мао Нин не стала комментировать участие китайской стороны в саммите, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско. "Что касается участия в данной встрече Китая, как только появятся какие-либо данные, они будут сразу же опубликованы", - сообщила она.