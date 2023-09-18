Reuters: Катар подтвердил перевод иранских активов в рамках обмена заключенными с США

По данным агентства, катарский самолет находился в Иране, ожидая пятерых американских заключенных и двух членов их семей, чтобы перевезти их в Доху

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Катара подтвердили Ирану и США, что ранее замороженные иранские активы в размере $6 млрд были переведены на счета в банки Дохи в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По сведениям собеседника агентства, катарский самолет в понедельник утром находился в Иране, ожидая пятерых американских заключенных и двух членов их семей, чтобы перевезти их в Доху.

16 сентября агентство Tasnim сообщило, что власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее в результате действия санкций США активы исламской республики в размере $6 млрд поступят на иранские счета в двух катарских банках. После подтверждения перевода в Дохе должен состояться обмен заключенными, указывало агентство.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными пройдет 18 сентября по формуле "пять на пять". По его словам, двое из освобожденных в США граждан Ирана вернутся в исламскую республику, двое других останутся в США, еще один отправится в третью страну. В обмен Тегеран передаст американской стороне пять граждан США, содержащихся в тюрьмах Ирана.