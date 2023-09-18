Медведчук прокомментировал заявление Подоляка об интеллектуальном потенциале Индии и КНР

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что советник главы офиса президента Украины "выдал" кредо Запада, запрещающего думать об интересах своих стран

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Скандальное заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая вскрыло важную установку ставленников Запада - запрет на то, чтобы думать о национальных интересах своих стран. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Дипломатический скандал, разразившийся между Украиной и Китаем по поводу слов советника главы офиса президента Украины, вскрыл очень важные тенденции отношения Запада к остальному миру. Как известно, что у хитрого на уме, то у глупого на языке, в данном случае речь идет об очень глупом и ограниченном человеке", - заявил Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Медведчук напомнил, что Подоляк аргументировал свой тезис о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая тем, что эти страны "зарабатывают" на украинском конфликте, "соблюдая национальные интересы". "По мнению советника, соблюдать национальные интересы является признаком слабого интеллектуального потенциала страны. И тут дело не в самом Подоляке, а в мышлении той элиты, которую США выращивают для управления других стран. Ведь он высказал основное кредо таких управленцев - ни в коем случае не думать о национальных интересах своей страны. Есть интересы США, транснациональных корпораций, но интересы страны, которая вырастила, воспитала и вскормила, не существуют в принципе", - отмечает политик.

По его словам, проблема в том, что таких "интеллектуалов", презирающих свой народ, незападные народы и государства, США штампуют миллионами, "выращивая их в политических пробирках и на фермах различных фондов". "И именно там идет отрицательный отбор, поскольку эти люди с помощью западного капитала должны оттеснить от управления истинных патриотов и профессионалов в своих странах. Именно внешнее управление через таких вот примитивных и недалеких людей, возомнивших себя интеллектуалами и способных по своей глупости на самые мерзкие поступки, довело Украину до нищеты и войны, уже фактически довело до краха государственности", - подчеркивает Медведчук.

В результате, отмечает он, на украинском конфликте, крови украинских граждан неплохо поднялась экономика США, укрепилась НАТО, заработали торговцы оружием и власть президента Украины Владимира Зеленского, погрязшая в коррупции.

12 сентября Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай. Китайская сторона потребовала Киев разъяснить это высказывание, на что Подоляк заявил, что его слова были вырваны из контекста. При этом он возложил ответственность на российскую сторону, которая, по его утверждению, "исказила смысл" его слов. Однако 16 сентября во время мероприятия "Редколлегия. Саммит" Подоляку пришлось вновь разъяснять свои слова, и он, по сути, повторил ранее высказанную мысль. Представитель офиса президента заявил, что, делая скандальное заявление, "неправильно употребил одно слово - "интеллект". По его словам, "вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал".