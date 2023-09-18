В ЕК заявили, что согласие Украины на переговоры с РФ не повлияет на ее вступление в ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что страны ЕС в 2023 году договорились об обучении украинских солдат и "впервые открыть все заводы по производству вооружений", чтобы в 2024 году обеспечить Украине поставку 1 млн боеприпасов

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) не готов ради ускорения процесса вступления Украины в содружество отказаться от каких-то требований или пропустить определенные этапы, даже если Киев согласится начать переговоры с Москвой. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Процесс вступления - он долгий, необходимо, чтобы страна, так сказать, изменила свою инфраструктуру, свои правила. Мы сделаем все, чтобы помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, очевидно, без пропуска этапов", - сказал он в эфире радио Sud Radio, отвечая на вопрос ведущего о том, упростит ли вступление в ЕС Украины тот факт, что она начнет переговоры о завершении конфликта с РФ.

"Чтобы начались переговоры [между Россией и Украиной], мы должны дать Украине возможности, благодаря которым она будет принимать решение в подходящий момент, в соответствии с соотношением сил", - пояснил Бретон. Он напомнил, что страны ЕС в 2023 году договорились об обучении украинских солдат и "впервые открыть все заводы по производству вооружений", чтобы в 2024 году обеспечить Украине поставку 1 млн боеприпасов, в том числе ракет. "Мы должны увеличить наше производство военной аппаратуры, а также боеприпасов", - сказал он, добавив, что перед ЕС стоит задача обеспечить паритет в вооружениях между Россией и Украиной.

Ранее Бретон заявлял, что вопрос о вступлении Украины в ЕС, по словам еврочиновника, связан с выполнением Киевом всех необходимых требований. По словам Бретона, речь, в частности, идет "о верховенстве права, уважении прав человека и развитии внутреннего рынка". Также он отмечал, что начало процедуры присоединения к ЕС не означает автоматического вступления в содружества.