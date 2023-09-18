В Иране назвали причиной взрыва на севере страны испытание ракетного комплекса

Официальный представитель министерства обороны исламской республики отметил, что оперативные группы уже приступили к сбору обломков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Взрыв в иранском городе Горган произошел в результате испытаний ракетного комплекса. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны исламской республики.

"В пустынных районах страны проводятся испытания БПЛА и ракетных систем, в ходе одного из них система вышла из строя, из-за чего ракета отклонилась от основного маршрута, и ее части упали в районе города Горган", - приводит его слова агентство IRNA.

Он также отметил, что оперативные группы уже приступили к сбору обломков.

По информации агентства Tasnim, жертв в результате происшествия нет, материальный ущерб будет компенсирован.

Ранее начальник полиции провинции Голестан сообщал, что взрыв в Горгане произошел в результате падения БПЛА. По его информации, не менее двух человек пострадали в результате происшествия.