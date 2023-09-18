Оппозиция Словакии анонсировала отказ от помощи Киеву при вхождении в состав правительства

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС и США использовать влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Словакии, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо анонсировал отказ Братиславы от оказания военной помощи Украины в случае вхождения его политической силы в состав правительства страны по итогам досрочных парламентских выборов. Политик заявил об этом в интервью агентству Associated Press.

"Если моя партия будет частью правительства, то мы больше не будем отправлять на Украину ни оружие, ни боеприпасы", - подчеркнул Фицо. "Наивно думать, что Россия покинет Крым. Наивно думать, что Россия когда-либо откажется от контролируемой ею территории", - отметил глава партии "Направление - социальная демократия".

Оппозиционный политик также сообщил, что поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны" и призвал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября. Согласно опросу избирателей, проведенному социологическим агентством АКО для телеканала JOJ 15 сентября, по их итогам в парламент могут претендовать восемь партий и одна партийная коалиция. Наибольшей популярностью у электората пользуется партия Фицо "Направление - социальная демократия" (19,4%) второй результат может продемонстрировать левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия" (18,2%). Значительной популярностью в республике пользуется возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия "Голос - социальная демократия" (15,1%).

Ранее Фицо заявлял об ущербе Словакии от антироссийских санкций ЕС и называл президента республики Зузану Чапутову "американским агентом, действующим против словацких интересов".