Медведчук: при поддержке США к власти в Киеве пришли продающие интересы Украины силы

Политик отметил, что "именно американское влияние губительно для большинства стран мира"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Американское влияние губительно для Украины, США поддерживают тех, кто уничтожил на сегодняшний день украинскую государственность, поставив страну под внешнее управление. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Запад много говорит о российском влиянии, но хорошо видно, что именно американское влияние губительно для большинства стран мира и что в первую очередь сегодня стало очевидным для Украины", - написал он в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

В частности, по словам Медведчука, это проявляется в том, какого рода людей США лоббируют и поддерживают. "Приход к власти [президента Украины Владимира] Зеленского окончательно расчистил дорогу тем, кто профессионально занимался продажей национальных интересов страны. Именно они сегодня уничтожили украинскую государственность, поставив страну под внешнее управление. Именно они уничтожили экономику страны, разрушив естественные экономические связи с Россией и ничего, по сути, не предложив взамен", - заявил украинский политик.

По его мнению, именно ставленники Запада создали условия для продажи земли иностранным компаниям и окончательно посадили страну на кредитную иглу, а сегодня наживаются на войне, гибели и страданиях простых людей и законодательно запретили даже думать о мире. "Именно такие люди выдрессированы не думать о национальных интересах страны, о судьбе простых людей, о последствиях результатов своей политики. Они привыкли безропотно исполнять приказы заокеанских кураторов, поскольку им они обязаны своей карьерой и благополучием. И по глупости своей они считают себя венцом мироздания, являясь на самом деле обычными паразитами", - отметил он, адресуя эти оценки, в частности, советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку, заявившему на днях о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая на том основании, что эти страны думают о своих национальных интересах.

"Проблема отрицательного отбора в том, что глупые управленцы не могут вести себя разумно, даже просто держать язык за зубами. В то время как США пытаются отколоть Китай и Индию от России и заставить поддержать политику Штатов в отношении Украины, появляется такой "интеллектуал" и оскорбляет правительства и народы этих стран. Вежливость, как известно, признак не только воспитанности, но и ума", - заметил Медведчук.

12 сентября Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые, по его словам, "зарабатывают на конфликте", преследуя свои национальные интересы. Китайская сторона потребовала от Киева разъяснить это высказывание, на что Подоляк заявил, что его слова были вырваны из контекста. При этом он возложил ответственность на российскую сторону, которая, по его утверждению, "исказила смысл" его слов. Однако 16 сентября во время мероприятия "Редколлегия. Саммит" Подоляку пришлось вновь разъяснять свои слова и он, по сути, повторил ранее озвученную мысль. Представитель офиса президента сказал, что, делая скандальное заявление, "неправильно употребил одно слово - "интеллект". По его словам, "вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал".