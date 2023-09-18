Алиев предложил создать в ООН механизм по делам пропавших без вести во время конфликтов

Также президент Азербайджана заявил о необходимости оказать давление на Армению, чтобы она предоставила информацию о судьбе пропавших без вести в первой карабахской войне

БАКУ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать в системе ООН специальный механизм, связанный с лицами, пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов.

"Вопрос лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, является глобальной проблемой. Азербайджан предпринял серьезные шаги для повышения международного внимания к этому вопросу. <…> Считаем, что есть необходимость в создании в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами", - говорится в обращении главы государства участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий для выяснения судеб лиц, пропавших без вести". Алиев добавил, что Азербайджан каждые два года выдвигает на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, связанную с пропавшими без вести лицами.

Президент Азербайджана отметил, что во время первой карабахской войны в начале 1990-х годов пропали без вести 3 890 граждан республики. По его словам, есть неопровержимые данные, что 872 человека из них взяты в плен и заложники. Алиев также отметил, что Армения, "грубо нарушая свои обязательства по международному гуманитарному праву, не предоставляет Азербайджану информацию о судьбе пропавших без вести лиц и точном местонахождении массовых захоронений". "Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она предоставила азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести и массовых захоронениях. Это сугубо гуманитарный вопрос и его политизация недопустима", - заключил он.