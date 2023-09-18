Еврокомиссар допустил создание европейского авианосца

В соответствии с доктриной безопасности ЕС существуют так называемые оспариваемые пространства, "для обороны которых необходимо иметь общую стратегию", отметил Тьерри Бретон

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может рассмотреть возможность создания собственного авианосца для защиты морских территорий. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.

"Это очень важный вопрос, - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слухи о возможном строительстве странами ЕС авианосца. - Необходимо задуматься об общей инфраструктуре для защиты морского пространства: нужно, например, защищать Балтийское море, Средиземное море, осуществлять оборону в Атлантическом и в Тихом океане. Я лично считаю, что это вопрос, который следовало бы вынести на обсуждение".

Бретон напомнил, что в соответствии с доктриной безопасности ЕС существуют так называемые оспариваемые пространства, "для обороны которых необходимо иметь общую стратегию". В их числе он назвал киберпространство, космическое и морское пространства. Однако никаких конкретных планов по поводу проекта авианосца еврокомиссар не назвал, отметив лишь, что в свое время по его инициативе была заложена группировка спутников IRIS, призванных обеспечивать безопасность ЕС в космосе, первые из них будут запущены в 2024 году.