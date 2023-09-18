Бербок заявила о подготовке Германии к возможному переизбранию Трампа президентом США

Глава МИД ФРГ отметила, что подготовка к такому сценарию заключается в том, чем и она занимается в ходе ее многодневной рабочей поездки в Соединенные Штаты, а именно в "установлении контактов"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась с визитом в США для того, чтобы наладить контакты с представителями Республиканской партии на случай возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос о том, как германское правительство может подготовиться к возможному переизбранию Трампа в 2024 году, с учетом того, что его прошлое президентство совпало с периодом максимального охлаждения отношений между Вашингтоном и Берлином, Бербок отметила, что подготовка к такому сценарию заключается в том, чем и она занимается в ходе ее многодневной рабочей поездки в США, а именно в "установлении контактов". "Потому что в то время [в 2016 году] вряд ли кто-нибудь в Европе мог себе представить, что появится президент США, который будет ставить под сомнение [необходимость сохранения] НАТО, потому что для нас, европейцев, [альянс] является страховкой жизни. Многие вещи в то время были для нас полным шоком", - отметила министр.

Касательно сдержанности ФРГ в вопросе поставок Киеву ракет Taurus Бербок заявила, что, прежде чем брать на себя обязательства по поставке, республика должна сначала убедиться, что ракеты "будут работать на поле боя".

В рамках визита в США, который начался 12 сентября, министр встретилась с крупными республиканскими политиками, в том числе с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом и губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Одной из ключевых тем для переговоров стала дальнейшая поддержка Киева в украинском конфликте. Ожидается, что Бербок вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что все шаги по вопросам предоставления оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом Берлина по-прежнему является обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Украине ракеты Taurus, является опасение, что ее вооруженные силы будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство ФРГ изучает способы поставки Украине Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы, и что в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности.