В Германии заявили, что осуждают отзыв Ираном аккредитации у восьми инспекторов МАГАТЭ

По словам представителя МИД ФРГ, решение Тегерана является шагом "в совершенно ошибочном направлении", который еще раз подчеркивает важность усилий по предотвращению угрозы иранской ядерной программы

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Германия осуждает решение Ирана отозвать аккредитацию у восьми инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил на брифинге журналистам представитель МИД ФРГ.

"Генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] высказался на этот счет. Вместе с ним мы самым решительным образом осуждаем этот шаг", - сказал он. По его словам, решение Тегерана является шагом "в совершенно ошибочном направлении", который еще раз подчеркивает важность усилий по предотвращению угрозы иранской ядерной программы.

Как 16 сентября сообщило агентство Fars, Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов МАГАТЭ, которые следили за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе. По его сведениям, власти Ирана отозвали ее у инспекторов, которые являются гражданами Германии и Франции.

В тот же день Гросси сообщил, что Тегеран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране. Глава МАГАТЭ осудил действия Тегерана и призвал власти республики к сотрудничеству.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

Позднее агентство Tasnim сообщило, что этот шаг Тегерана связан с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция. 14 сентября эти четыре страны на заседании Совета управляющих МАГАТЭ потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся наличия частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине.