18 сентября, 11:02
Военная операция на Украине

В кабмине ФРГ заявили об отсутствии новых деталей в ситуации с поставками Taurus Украине

С таким заявлением выступил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Ничего нового в ситуации вокруг возможных поставок Киеву со стороны Берлина крылатых ракет Taurus не возникло. Об этом заявил на брифинге журналистам представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

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"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина давно просит Германию передать такие ракеты, но канцлер Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
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