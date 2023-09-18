WP: несколько республиканцев выдвинули проект временного бюджета США без помощи Киеву

По сообщению газеты The Washington Post, это сделано во избежание вынужденной приостановки работы правительства

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько представителей Республиканской партии в Палате представителей США предложили проект краткосрочного бюджета во избежание вынужденной приостановки деятельности американского правительства по причине отсутствия полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, проект, разработанный "полдюжиной республиканцев", не включает в себя выделение финансовой помощи Украине в размере $20 млрд, которую ранее запрашивал президент США Джо Байден. Отмечается, что инициатива может "продлить работу правительства до 31 октября и привести к сокращению текущего уровня бюджета на 1%". При этом издание подчеркивает, что, даже если предложение будет поддержано остальными республиканцами, вероятнее всего, оно будет отклонено в Сенате.

Как сообщил ранее портал Punchbowl News, подобная ситуация "может привести к полной неразберихе", которая "запросто станет причиной приостановки работы правительства". Как отмечает портал, администрация США с начала специальной военной операции РФ направила Киеву помощь на общую сумму более $100 млрд. При этом все большее число республиканцев в Палате представителей выступают против выделения дополнительного финансирования. Кроме того, республиканцы требуют от Байдена и его однопартийцев так сильно сократить госрасходы в полноценном бюджете, что те отказываются даже рассматривать такие предложения.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от лесных пожаров.