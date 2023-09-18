Эксперт: Украина не сможет укрепить демократию, если ее примут в НАТО

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Предоставление Украине членства в Североатлантическом альянсе не поможет в укреплении демократии в стране. Такое мнение высказал старший научный сотрудник консалтинговой компании Eurasia Group Foundation Марк Ханна в материале, опубликованном газетой Politico.
Аналитик отмечает, что в публичном поле можно услышать оценки о том, что конфликт на Украине "является центром борьбы между демократией и автократией". Таким образом, указывает Ханна, аналитики считают Украину "проверенным в бою солдатом демократии", и поэтому выступают за членство Украины в НАТО. Вступление Киева в альянс, по их оценке, предотвратит дальнейшее разрушение демократии в стране.
"Но в этом аргументе отсутствует важное различие: НАТО создано для защиты стран, которые уже являются демократическими, но совершенно неспособно продвигать демократию внутри этих стран, поэтому членство Украины в НАТО, вопреки общепринятому мнению, не укрепит дело украинской демократии", - отметил эксперт.
Как пишет издание, согласно уставу НАТО, кандидаты на вступление в альянс должны самостоятельно контролировать соблюдение принципов демократии, поддерживать свободу личности и верховенство права, однако, по мнению эксперта, "альянс не может помочь предотвратить откат демократии после того, как страны присоединятся к альянсу".
Планы Киева о вступлении в НАТО
В 2002 году при президенте Леониде Кучме Украиной было принято решение об интеграции в альянс, а в 2008 году, после прихода к власти президента Виктора Ющенко, Киев попросил включить себя в план по адаптации к требованиям на вступление в НАТО. Однако на саммите альянса в 2008 году этот вопрос был отложен из-за позиции Германии и Франции. В 2010 году президент Виктор Янукович подписал закон, в соответствии с которым Украина официально объявила внеблоковый статус и отказалась от интеграции в НАТО. В 2014 году, когда к власти пришел Петр Порошенко, Киев отказался от внеблокового статуса и выступил за возвращение к курсу на сближение с НАТО. В 2017 году Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому вступление в НАТО стало приоритетом во внешней политике страны.
По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.
Позднее в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно присоединится к альянсу, но не уточнил когда.