Эксперт: Украина не сможет укрепить демократию, если ее примут в НАТО

Как отметил старший научный сотрудник консалтинговой компании Eurasia Group Foundation Марк Ханна, альянс создан для защиты стран, которые уже являются демократическими, но совершенно неспособен продвигать демократию внутри этих стран

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Предоставление Украине членства в Североатлантическом альянсе не поможет в укреплении демократии в стране. Такое мнение высказал старший научный сотрудник консалтинговой компании Eurasia Group Foundation Марк Ханна в материале, опубликованном газетой Politico.

Аналитик отмечает, что в публичном поле можно услышать оценки о том, что конфликт на Украине "является центром борьбы между демократией и автократией". Таким образом, указывает Ханна, аналитики считают Украину "проверенным в бою солдатом демократии", и поэтому выступают за членство Украины в НАТО. Вступление Киева в альянс, по их оценке, предотвратит дальнейшее разрушение демократии в стране.

"Но в этом аргументе отсутствует важное различие: НАТО создано для защиты стран, которые уже являются демократическими, но совершенно неспособно продвигать демократию внутри этих стран, поэтому членство Украины в НАТО, вопреки общепринятому мнению, не укрепит дело украинской демократии", - отметил эксперт.

Как пишет издание, согласно уставу НАТО, кандидаты на вступление в альянс должны самостоятельно контролировать соблюдение принципов демократии, поддерживать свободу личности и верховенство права, однако, по мнению эксперта, "альянс не может помочь предотвратить откат демократии после того, как страны присоединятся к альянсу".

Планы Киева о вступлении в НАТО

В 2002 году при президенте Леониде Кучме Украиной было принято решение об интеграции в альянс, а в 2008 году, после прихода к власти президента Виктора Ющенко, Киев попросил включить себя в план по адаптации к требованиям на вступление в НАТО. Однако на саммите альянса в 2008 году этот вопрос был отложен из-за позиции Германии и Франции. В 2010 году президент Виктор Янукович подписал закон, в соответствии с которым Украина официально объявила внеблоковый статус и отказалась от интеграции в НАТО. В 2014 году, когда к власти пришел Петр Порошенко, Киев отказался от внеблокового статуса и выступил за возвращение к курсу на сближение с НАТО. В 2017 году Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому вступление в НАТО стало приоритетом во внешней политике страны.

По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Выполнение Киевом условий вступления в организацию будут оценивать ее члены.

Позднее в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно присоединится к альянсу, но не уточнил когда.