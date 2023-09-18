Вашингтон не планирует отказываться от дипломатии в отношениях с Тегераном

Вместе с тем пока для нее нет возможностей, сообщил американский чиновник высокого ранга

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не будет отказываться от дипломатии в отношениях с Ираном, но пока для нее нет возможностей. Об этом сообщил журналистам американский чиновник высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном сделке Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными.

По его словам, американские власти "полностью не закрывают дверь для дипломатии" в отношениях с Ираном. "Но мы подходим к дипломатии с соблюдением принципиальных требований. И если мы увидим возможность, мы будем ее рассматривать, но сейчас об этом действительно нечего говорить", - подчеркнул представитель исполнительной власти, добавив, что "США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие".

Как отметил чиновник, "сделка никак не меняет отношения" США с Ираном. "Иран является нашим противником и спонсором терроризма. Мы будем привлекать их к ответственности при любой возможности", - сказал он.

Говоря о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, представитель администрации подчеркнул: "Мы интенсивно координируем свои действия с нашими партнерами. На предстоящей неделе не запланировано никаких встреч с Ираном". "Мы будем встречаться на различных уровнях с нашими коллегами и партнерами по евротройке <...>. Мы будем консультироваться с представителями Великобритании, Франции, Германии и других стран в течение предстоящей недели в Нью-Йорке", - добавил он. В Нью-Йорке 19 сентября открывается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.