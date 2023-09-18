В США сообщили, что Катар выступает посредником в обмене заключенными с Ираном

По словам представитель вашингтонской администрации высокого ранга, в 05:00 по времени восточного побережья США "семь американцев должны сесть на катарский самолет и вылететь из Ирана в Доху"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Катара выступает посредником в рамках сделки по обмену заключенными между США и Ираном. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге.

По его словам, в 05:00 по времени восточного побережья США (12:00 мск) "семь американцев должны сесть на катарский самолет и вылететь из Ирана в Доху". "Мы возвращаем домой пятерых американских граждан, которые были несправедливо заключены в тюрьму, и двух членов семей заключенных, которым было запрещено выезжать за границу", - добавил чиновник.

"В обмен на безопасное возвращение наших американских граждан пять иранцев получат [в США] помилование. Эти пять человек были обвинены или осуждены за ненасильственные преступления", - подчеркнул он, указав, что по крайней мере двое из них вернутся на родину через Доху.

При этом представитель американской исполнительной власти добавил, что "двое из пяти [иранцев] уже содержатся в тюрьме и срок их заключения в одном случае истекает менее чем через 100 дней". "Трое ожидают суда и еще не осуждены", - указал он, добавив, что США, помимо Катара, помогали власти Омана.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит ограниченный доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.